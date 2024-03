Shaquille O’Neal diz que não estava fazendo nada com o Ice Spice

Reproduzir conteúdo de vídeo



O grande podcast com Shaq

Shaquille O’Neal pode pensar Tempero de gelo está “muito bem”, mas ele jura que não estava tentando animar o rapper com sua legenda no Instagram depois do Super Bowl … alegando que estava apenas tentando ser legal !!

O membro do Hall da Fama de 52 anos explicou o que aconteceu em seu “Big Podcast With Shaq” esta semana… dizendo que encontrou o EI quando pulou para Taylor SwiftSuíte do Allegiant Stadium durante o intervalo do grande jogo.

Shaq compartilhou uma foto de seu encontro com Swift, Spice e outros … e ele levantou muitas sobrancelhas quando sua legenda elogiou a beleza do MC “Think U The S *** (Fart)”.

Mas Shaq insiste que não estava saindo do meio da quadra… ele estava apenas dando flores a ela.

“A razão pela qual publiquei a postagem com Ice Spice não foi porque eu estava tentando flertar, mas eu realmente não a dispensei, mas só queria mostrar a ela algum respeito também”, disse Shaq.

“É por isso que coloquei o post porque eu estava lá e era tudo sobre, ‘Oh, Shaq conheceu Taylor’ e [Ice Spice] estava na foto.”

Isso realmente não explica por que ele escolheu essa legenda específica, mas Shaq afirmou que não atira dessa maneira – na verdade, ele considera seu estilo de flerte “pouco ortodoxo”.

“Eu não flerto assim”, disse Shaq. “Só porque eu disse ‘oi’ não significa que estou tentando entrar nos DMs.”

Shaq admitiu que acha Ice Spice, 24 anos, atraente… e disse Taylor – que estava lá para cuidar do namorado, Travis Kelcevencer seu terceiro Super Bowl – também foi muito bom.