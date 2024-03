Sharon Stone revela demandas chocantes do produtor para dormir com co-estrela de química em ‘Sliver’

EUuma revelação sensacional, atriz Sharon stone revelou a pressão perturbadora que enfrentou do produtor Roberto Evans se envolver em um relacionamento sexual com sua co-estrela Billy Baldwin durante as filmagens do filme de 1993 Lasca.

Pedra66, divulgou esta informação em Louis Theroux podcast, contando como Evans convocou-a ao seu escritório e sugeriu que dormisse com Balduíno melhoraria sua química na tela.

Pedraque alcançou enorme sucesso com Instinto básico no ano anterior, expressou a sua frustração com a situação, afirmando que Evans culpou-a pelos problemas do filme e insistiu que ela tivesse um relacionamento sexual com Balduíno para salvar o filme.

Sharon disse a Evans que ele mesmo poderia fazer isso

Apesar destas exigências, Pedra recusou, enfatizando que seu trabalho era agir, e não se envolver em tais atividades. “Agora você acha que se eu transar com ele, ele se tornará um ótimo ator? Ninguém é tão bom de cama”, a atriz afirmou Theroux.

“Eu senti que eles poderiam simplesmente ter contratado um co-ator com talento, alguém que pudesse entregar uma cena e lembrar suas falas. Eu também senti que eles próprios poderiam transar com ele e me deixar fora disso. então.”

Essa resposta não a tornou popular entre estúdios e produtores. “Esta não foi uma resposta popular. Fui considerado difícil”, Pedra lembra.

Evans representou o lado mais sombrio de Hollywood

Lascaapesar de ficar aquém das expectativas, arrecadou US$ 280 milhões mundialmente. Pedra revelações lançam luz sobre os desafios e pressões enfrentados pelos atores, especialmente as mulheres, na indústria do entretenimento.

Evansfalecido em 2019, era conhecido por seu trabalho em filmes como Chinatown e O padrinho. Suas ações, conforme descritas por Pedrarefletem um lado mais sombrio Hollywood onde a dinâmica de poder muitas vezes leva à exploração e à coerção.

Pedra a coragem em falar contra estas práticas é louvável, e a sua história serve como um lembrete da importância de se levantar contra abuso e assédio em qualquer setor.