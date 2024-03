Shedeur Sanders, filho de Deion, une fãs de futebol universitário contra ele com uma inacreditável história triste “contra as probabilidades”

Colorado quarterback Shedeur Sanders colocou o pé na boca em uma entrevista recente que despertou a ira do futebol universitário mundo diretamente sobre seus ombros. Apesar de jogar para seu pai, Deion Sandersque teve uma carreira lendária no futebol, Shedeur ainda parece pensar que seu sucesso chegou “contra as probabilidades.” As palavras dificilmente podem fazer justiça, mas você pode assistir abaixo.

“Nunca pensei que um tweet meu unisse tantas bases de fãs de futebol universitário, mas aqui estamos”, disse Blake Monroe, que apresenta um programa sobre futebol americano da Universidade do Texas e postou o clipe da entrevista no Facebook. Twitter/X.

Shedeur Sanders diz que sua vida tem sido contra todas as probabilidades

Shedeur, um dos principais quarterbacks do Draft da NFL de 2025parece carregar um chip em seu ombro por causa do tamanho de sua escola. Ele usou isso para rebaixar outros recrutas de sua classe que não tiveram o mesmo sucesso que ele.

“Eu vim de uma pequena escola particular. Todas as outras crianças frequentavam grandes escolas Power 5, elas frequentavam grandes escolas Texas 6A e outras coisas”, afirmou. “Não vejo essas mesmas crianças por aí. Não as vejo se destacando em seus programas.”

“Eu vim de uma escola particular, então no final das contas já lidei com muita negatividade, muito ódio… Eu sempre fui contra as probabilidades de maneiras diferentes”, disse Sanders.

Deion Sanders preparou seu filho para o sucesso

Deion”Horário nobre“Sanders está no Hall da Fama do Futebol Americano Universitáriojogou profissionalmente em MLB e a NFL, ganhou dois Super Bowlse fez quase US$ 50 milhões em contratos como atleta profissional na década de 1990.

Ele treinou seus filhos Shedeur e Siló todas as temporadas desde 2017 em Escola Secundária Cristã Trinity, Universidade Estadual de Jackson e Universidade do Colorado.

A mídia social não teve simpatia pelas lutas de Shedeur

Os comentários foram implacáveis, refletindo quão fora de sintonia é a visão de Sanders sobre sua história de vida para outros.

“Você tem um membro do Hall da Fama como pai. Você tem recursos ilimitados. Você começou 50 passos à frente de todos. Dificilmente uma história ‘contra as probabilidades'”, um irritado USC fã disse.

“Literalmente comecei na terceira e me gabando de ter chegado em casa”, acrescentou outro. Uma resposta sugeriu que ele nem chegou em casa, tendo ido 4-8 em sua primeira temporada em Boulder enquanto era treinado por seu pai.

“Desde quando ir para uma escola particular é uma história de sub-cachorro haha???” perguntou um comentário com mais de 500 curtidas.

Enquanto Treinador Principal voa por aí promovendo seu livro motivacional, Elevar e dominar: 21 maneiras de vencer dentro e fora do campoShedeur está lutando para vender seus primeiros capítulos.