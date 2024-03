Shiloh, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, toma uma decisão ousada em meio à batalha pela custódia

AAngelina Jolie e Brad Pitt foram por algum tempo o casal modelo em Hollywood: duas estrelas de cinema super bem-sucedidas, atraentes e exageradas, com uma dinâmica familiar aparentemente boa.

Shiloh Jolie-Pitt decidiu sair da casa de Angelina Jolie em breve

No entanto, o divórcio foi muito complicado, com até alegações de violência doméstica por parte de Brad Pitt, entre outras coisas. Recentemente, o ator abriu mão da custódia dos filhos, embora pareça que não se separará completamente deles, já que Shiloh decidiu se mudar de casa. A casa de Angelina Jolie assim que ela completar 18 anos.

De acordo com informações da Touch Weekly, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, está prestes a completar 18 anos e informou à mãe que quer morar com Brad Pitt quando se tornar adulta, algo que não saiu Angelina Jolie muito feliz.

A verdade é que há não parece ser um relacionamento ruim entre Shiloh e Angelinamas ela simplesmente se dá melhor com o pai e deseja morar com ele, já que com Brad Pitt ela aparentemente tem um ‘relacionamento mais genuíno’ do que com Jolie.

Brad Pitt entrega a custódia dos filhos

Segundo relatos, o casal, envolvidos em uma dura batalha legal desde 2016 divididos, aproximam-se do fim das negociações.

Brad Pitt, que originalmente buscou uma custódia 50/50 O acordo para seus seis filhos, de acordo com o DailyMail.com, agora concede a Jolie a custódia primária com direito de visita para que eles possam finalmente pôr fim à batalha legal que enfrentaram por 8 anos.

Um fator nesta decisão é a idade dos seus filhos, já que a maioria deles hoje é considerada adulta aos olhos da lei. Alegações de relações difíceis entre Pitt e os filhos mais velhos, incluindo não se dar bem com seu filho Pax.