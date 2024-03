Shohei Ohtani e Ippei Mizuhara podem ser censurados nas escolas japonesas em meio à controvérsia do jogo

TA editora Kyoiku-Shuppan criou um livro didático de inglês para alunos do terceiro ano do ensino médio no Japão que apresenta Shohei Ohtaniintérprete, Ippei Mizuharacomo modelo.

O livro foi aprovado pelo Ministério da Educação do Japão para uso a partir da primavera de 2025 e contém duas fotografias de Mizuhara e Ohtani junto.

Aqui estava a interação entre a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, e seu tradutor MizuharaTikTok

Mizuhara aparece no capítulo intitulado “Pessoas que apoiam o sucesso”, onde conta que além de servir como Ohtaniintérprete, também atuou como OhtaniApanhador pessoal durante o Home Run Derby na Liga Principal de Beisebol.

Potencial remoção de Mizuhara

Kyoiku-Shuppan Co., uma editora japonesa, está agora avaliando a possibilidade de remover e substituir a seção que apresenta Mizuharaque recentemente foi demitido como intérprete de Los Angeles Dodgers estrela Shohei Ohtani por suspeita de envolvimento em jogos de azar ilegais.

De acordo com as regras de revisão de livros didáticos do Ministério da Educação, os livros didáticos devem ser corrigidos caso contenham erros tipográficos ou factuais.

Além disso, caso existam dados que necessitem de atualização, as correções poderão ser feitas com a aprovação do Ministro da Educação.

Um representante da Kyoiku-Shuppan comentou: “Se o que foi relatado na mídia (sobre Mizuhara) for verdade, não temos escolha a não ser considerar medidas que incluam a substituição do conteúdo.”