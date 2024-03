Shohei Ohtani e o custo impressionante de um ingresso para sua estreia no Dodger Stadium

Eo entusiasmo vem crescendo entre Los Angeles Dodgers fãs para Shohei Ohtani Estreia no Dodger Stadium contra o St. Louis Cardinals em 28 de março.

O sensacional jogador bidirecional jogará azul e branco pela primeira vez, mas os preços desse jogo vão partir seus corações.

A verdadeira identidade da esposa de Shohei Ohtani, Mamiko Tanaka, revelada como estrela do basquete japonês

Os ingressos não serão baratos, como esperado, considerando que os torcedores precisarão lotar o estádio com 56 mil lugares. No entanto, eles não o verão lançar devido a uma lesão que sofreu no fim de sua passagem pelo Los Angeles Angels.

Qual é o custo de um ingresso para ver a estreia de Ohtani no Dodger Stadium?

O custo médio do ingresso para o jogo às 13h30, horário local (16h30 horário do leste dos EUA), é impressionante. US$ 533, EUA hoje relatado.

Para Fãs de Ohtaniter que pagar mais de US$ 500 é um valor inimaginável e muitos fãs não podem pagar por isso.

O mais incrível de tudo é que esse custo pode parecer uma pechincha, pois espera-se que ao longo da temporada de 2024 da Liga Principal de Beisebol, alguns ingressos para ver os Dodgers custarão até US$ 985, de acordo com a Fox Los Angeles.

Os ingressos para o jogo do Dia de Abertura dos Dodgers contra os Cardinals na quinta-feira, 28 de março, podem aumentar muito com a aproximação do dia do jogo.

Por que os ingressos para Dodgers vs Cardinals são tão caros?

A mídia noticiou que este é o custo de um ingresso à venda no portal StubHub, pois o demanda dos fãs para ver Ohtani, junto com seu compatriota Yoshinobu Yamamotofez com que o preço do ingresso fosse exageradamente alto.

Os Dodgers correram um risco durante a entressafra ao contratar os dois jogadores japoneses a um alto custo monetário.

Ohtani assinou o contrato mais caro da história do esporte nos Estados Unidos ao concordar com um contrato de US$ 700 milhões por 10 anos, após arrebatá-lo dos vizinhos Angels.

E eles seguiram com outra chegada ultrajante, assinando Yamamoto mais de um grande número de times da MLB que o procuravam, mas ele fez um acordo com os Angels por 12 anos e US$ 325 milhões.