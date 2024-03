Shohei Ohtani ganha novo intérprete enquanto LA Dodgers varre a sujeira para debaixo do tapete

Tele Los Angeles Dodgers nomearam rapidamente Ireton como Shohei Ohtani novo intérprete, após a demissão de Ippei Mizuhara em meio a um escândalo de jogo. Iretonex-gerente de operações de desempenho do time, conhece bem a assistência a jogadores japoneses, tendo trabalhado com Kenta Maeda no passado.

Durante o Dodgers’ segundo jogo da temporada contra o Pais em Seul, Ireton foi visto por Ohtani lado, intervindo para ajudar a transmitir as instruções dos treinadores ao arremessador japonês Yoshinobu Yamamoto. Apesar das distrações, Ohtani conseguiu um desempenho sólido, indo 1 de 5 com uma corrida e um RBI, perdendo por pouco um home run na sétima entrada.

A polêmica em torno Mizuhara entrou em erupção depois Ohtani os advogados o acusaram de desviar milhões de dólares do craque para pagar dívidas de jogo com uma suposta casa de apostas ilegal. Essa acusação levou Mizuhara’s demissão rápida do Dodgers.

O escândalo abalou a MLB

Mizuharaquando abordado por ESPN Tisha Thompsonadmitiu jogar, mas negou qualquer ligação entre Ohtani e as atividades ilegais, afirmando, “Quero que todos saibam Shohei não teve nenhum envolvimento em apostas.”

O escândalo gerou ondas de choque na comunidade do beisebol e chega em um momento crítico para Ohtanique recentemente assinou um contrato inovador de 10 anos e US$ 700 milhões com o Dodgers.

Como Ohtani e gerente David Roberts permanecem em silêncio sobre o assunto, fãs e especialistas aguardam ansiosamente sua resposta ao escândalo que se desenrola. Antes do segundo jogo contra o Almofadas, Roberto reiterou que não pode comentar o assunto, mas garantiu Shohei estava pronto para jogar.

Os Dodgers querem que Ohtani deixe a polêmica para trás

Enquanto isso, o Dodgers estão focados em apoiar Ohtani e garantindo o mínimo de interrupção em seu desempenho em campo. Com Ireton agora ao seu lado, Ohtani espera-se que continue seu domínio no MLBdeixando para trás a polêmica que abalou o Dodgers organização.

O Dodgers’ ação rápida na nomeação Ireton demonstra o seu compromisso em gerir esta crise e proteger a sua estrela. À medida que a temporada avança, todos os olhos estarão voltados Ohtani para ver como ele navega neste período desafiador de sua carreira.