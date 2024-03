Shohei Ohtani não esconde empolgação por jogar na Coreia do Sul: levarei ótimas lembranças comigo

Los Angeles Dodgers estrela Shohei Ohtaneu disse a próxima abertura da temporada da Liga Principal de Beisebol contra o Padres de San Diego em Seul, na Coreia do Sul, trará “ótimas lembranças” para ele e sua esposa, mas ele não esquecerá seu trabalho.

Ohtani conversou com repórteres junto com alguns de seus companheiros de equipe dos Dodgers em uma coletiva de imprensa lotada no sábado, um dia depois de chegar a Seul com sua esposa, Mamiko Tanaka. Se você não percebeu, no final de fevereiro, Ohtani, 29, postou no Instagram que era casado com “uma mulher japonesa normal” que ele conhecia há três ou quatro anos.

A verdadeira identidade da esposa de Shohei Ohtani, Mamiko Tanaka, revelada como estrela do basquete japonês

No entanto ele não havia dito quem ela era até outro post no Instagram com uma foto dele e Tanaka apenas na última quinta-feira. Tanaka, 27, é uma ex-jogadora profissional de basquete que jogou pelo Fujitsu Red Wave na Liga Japonesa de Basquete Feminino de 2019 a 2023.

“[She] vem comigo para um jogo como este”, Ohtani disse através de um tradutor. “Então acho que serão ótimas lembranças para nós dois.

“Mas, como eu disse antes, tenho um trabalho no qual me concentrar: o beisebol.”

Quando Padres e Dodgers jogam em Seul?

Os jogos Dodgers-Padres nos dias 20 e 21 de março serão A estreia de Ohtani com os Dodgers e serão os primeiros jogos da temporada regular da MLB em Seul.

Em dezembro, Ohtani assinou um contrato recorde de 10 anos no valor de US$ 700 milhões para se juntar aos Dodgers. Ele passou por uma cirurgia no cotovelo direito em setembro e não jogará nesta temporada.

Ele será utilizado como rebatedor designado e existe a possibilidade de jogar no campo externo e com todos os olhares voltados para ele, ele está ciente da pressão.

“Agradeço toda a atenção” Ohtani adicionado. “Obviamente, a atenção é sempre grande, sendo um jogador de beisebol e podendo jogar com esses caras incríveis. [Mookie Betts and Freddie Freeman] próximo a mim. Estou muito animada.

“Estou muito acostumado com a atenção, mas só estou tentando focar no que está na minha frente, seja lá o que for.”

Ohtani é bem-vindo apesar da rivalidade sul-coreana

A mídia sul-coreana publicou histórias sobre Ohtani, principalmente em tom positivo, com as redes sociais repletas de mensagens de apoio e elogios ao fenômeno japonês e membros de seu fã-clube na Coreia do Sul colocando cartazes de boas-vindas Ohtani chegada ao Aeroporto Internacional de Incheon em 15 de março.

Esse não é o tratamento habitual da Coreia do Sul para com qualquer celebridade japonesa, dada a forte rivalidade dos dois países nos desportos e outras áreas, devido principalmente à colonização passada da Península Coreana pelo Japão e às suas acções durante a Segunda Guerra Mundial.

“O Japão e a Coreia sempre tiveram uma forte rivalidade quando se trata de esportes”, Ohtani contínuo. “Sempre assisti aos jogos Japão-Coreia e sempre respeitei e admirei a seleção coreana e os jogadores coreanos.

“Então, ser aceito assim e acolhido é uma sensação muito boa. E quero dar um show muito bom para todos”.