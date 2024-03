Shohei Ohtani nega fazer apostas esportivas e chama Ippei Mizuhara de mentiroso

Ohtani disse aos repórteres através de seu novo tradutor: Ireton que ele não tinha ideia do que estava acontecendo com a situação até uma reunião da equipe após o primeiro jogo da temporada dos Dodgers na semana passada na Coreia.

Como informamos anteriormente, Mizuhara – que trabalhou como tradutor de Ohtani por quase uma década – foi demitido por LA em 20 de março… depois do advogado de Ohtani acusou-o de roubar da estrela dos Dodgers e jogando com o dinheiro.

As alegações foram no mínimo interessantes… considerando que, inicialmente, Mizuhara havia dito em entrevista à ESPN que Ohtani lhe deu os fundos para cobrir sua dívida de jogo.

Mizuhara começou a trabalhar com Ohtani depois que o jogador de beisebol assinou com os Angels, após uma carreira histórica no Japão. Ele foi contratado pelos Dodgers logo depois que o jogador bilateral assinou um contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões com LA nesta entressafra.