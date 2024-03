Shohei Ohtani pode cancelar o contrato do LA Dodgers após a demissão do intérprete Ippei Mizuhara?

TA temporada 2024 da MLB mal começou e já temos o primeiro grande escândalo do ano seguinte Shohei Ohtaniintérprete, Ippei Mizuharafoi demitido pelo Los Angeles Dodgers. A decisão veio depois que foi revelado que ele jogou ilegalmente e supostamente roubou milhões de Ohtaniconta.

A realidade é que há muitas questões em torno desta questão, incluindo se Ohtani está envolvido em jogos de azar ilegais e, de fato, se haverá uma penalidade para os Dodgers ou para o jogador. Também há dúvidas sobre se o jogador japonês poderia rescindir o contrato após Ippeia demissão.

O contrato Ohtani assinado em dezembro com o Dodgers é único no seu género, não só por ser o maior da história, apresentando múltiplos diferimentos, mas é único pelas cláusulas que podem ser incluídas. Essas cláusulas forçarão o Dodgers para filtrar certas demandas do jogador.

Ohtani pode cancelar seu contrato?

Mizuhara é OhtaniAmigo de longa data e intérprete do jogador desde que ele chegou à MLB em 2018.

Quando ele saltou dos Angelinos para o DodgersIppei também fez o mesmo, então não era irracional pensar que uma de suas cláusulas incluía que Mizuhara seria seu intérprete durante a vigência do contrato.

No entanto, JP Hoonstra da Dodger Nation menciona que OhtaniAs cláusulas do clube estipulam que a equipe deve fornecer um intérprete para o jogador, mas não especifica que Mizuhara deva necessariamente preencher essa função, o que significa que não há opção de rescisão do contrato.

O que poderia desencadear a rescisão de OhtaniO contrato unilateralmente, porém, é a possível saída de Andrew Friedman e Marcos Valterque atuam como presidente de operações de beisebol e presidente do conselho dos Dodgers, respectivamente.

Dito isto, o Dodgers provavelmente já postou Shohei Ohtaniestá vaga de tradutor em seu quadro de empregos, então espere um novo intérprete em breve.