Shohei Ohtani pode enfrentar várias acusações criminais em caso de jogo, dizem especialistas jurídicos

Shohei Ohtani do Los Angeles Dodgers iniciou sua temporada com desempenhos atléticos impressionantes, rebatidas de 0,385 em seus três jogos iniciais, contribuindo com dois RBIs, cinco rebatidas e uma base roubada. Porém, fora de campo, ele se vê envolvido em polêmicas.

Ohtani está atualmente sob investigação pela Major League Baseball (MLB) em relação a um caso de jogo envolvendo seu ex-associado, Ippei Mizuhara. Ohtani alega que Mizuhara retirou ilegalmente 4,5 milhões de dólares das suas contas bancárias para saldar dívidas a uma casa de apostas ilegal.

Aqui estava a interação entre a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, e seu tradutor MizuharaTikTok

Apesar de Ohtaniafirmações de, especialistas jurídicos consultados por Mike Vorkunov do The Athletic sugerem que ele pode não ser completamente isento de responsabilidade, especialmente se MizuharaA versão inicial dos eventos é fundamentada.

De acordo com Mizuharaconta da ESPN, Ohtani estava ciente de seus problemas com jogos de azar e forneceu assistência financeira para aliviar sua dívida. Por outro lado, OhtaniA equipe jurídica de Mizuhara refutou essas alegações, afirmando que ele não tinha conhecimento das atividades de Mizuhara e foi, de fato, vítima de um roubo significativo.

Esta é potencialmente uma questão legal?

Evan J. Davisadvogado da Hochman Salkin Toscher Perez, sugere que Ohtani poderia ter potencialmente violado a lei da Califórnia se ele pagasse conscientemente Mizuharadívida de jogo, ato classificado como ilegal no estado.

Tais ações podem resultar em acusações de contravenção ou crime, incluindo multas, prisão até um ano, ou ambas, especialmente para réus primários.

Além disso, o ex-procurador federal Rocco Cipparone Jr.. levanta a possibilidade de Ohtani poder enfrentar acusações federais de lavagem de dinheiro se for provado que ele facilitou conscientemente o pagamento de dívidas de jogo ilícito. Tais acusações acarretam penas severas, incluindo uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Atualmente, Ohtani não é objeto de investigação por parte das agências de aplicação da lei no caso de jogos de azar envolvendo Ippei Mizuhara.

Em vez de, Mizuhara está sob uma investigação conjunta do IRS e do Departamento de Segurança Interna, juntamente com casas de apostas ilegais Matt Bowyer.