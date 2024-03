Show de pré-estréia do UFC Atlantic City: Erin Blanchfield ou Manon Fiorot conseguirão a vaga para a disputa pelo título?

As apostas são altas para Erin Blanchfield e Manon Fiorot enquanto elas lutam na luta principal do UFC Atlantic City, no sábado, com a vencedora esperada para lutar pelo título peso mosca feminino do UFC contra a vencedora da suposta luta da trilogia entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko.

Antes da próxima escalação do Fight Night do UFC, Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Eric Jackman do MMA Fighting antecipam o card de sábado, luta principal entre Blanchfield e Fiorot, falam qual headliner precisa mais da vitória e qual potencial dupla seria mais interessante em uma luta pelo título. Além disso, eles falarão sobre o co-evento principal entre Vicente Luque e Joaquin Buckley, o card como um todo para um show fora do APEX, responderão perguntas dos telespectadores e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC Atlantic City acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.