Show de pré-visualização do UFC Vegas 87: a potencial chance de Mokaev pelo título, o retorno de Nurmagomedov, mais

Jairzinho Rozenstruik tentará acabar com a impressionante seqüência invicta de 12 lutas de Shamil Gaziev na luta principal do UFC Vegas 87, no sábado. O resultado terá um efeito gigante no estado da divisão de pesos pesados ​​do UFC, especialmente com dois lutadores da categoria detentores de títulos do UFC?

Mike Heck, Jed Meshew e Alexander K. Lee do MMA Fighting fazem uma prévia do evento do UFC deste fim de semana no APEX em Las Vegas, o Rozenstruik x Gaziev, o que está em jogo e se há ou não uma luta potencial com alguém como Derrick Lewis estar aguardando o vencedor. Além disso, eles avaliarão o card como um todo, a grande oportunidade para Muhammad Mokaev na categoria 125 libras contra Alex Perez, o retorno de Umar Nurmagomedov contra um perigoso recém-chegado e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 87 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.