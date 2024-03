Show de pré-visualização do UFC Vegas 89: Rose Namajunas fará uma última disputa pelo título ou Amanda Ribas dará spoiler?

A ex-campeã peso palha do UFC Rose Namajunas faz sua segunda aparição no octógono no peso mosca ao enfrentar Amanda Ribas na luta principal do card de luta do UFC Vegas 89 de sábado, no consagrado APEX. Com alguns contratempos nesta luta, “Thug Rose” ainda é considerado um candidato ao título, principalmente com uma vitória?

Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, dão uma prévia do card da luta deste fim de semana, a luta principal entre Ribas e Namajunas, e o que está em jogo para o popular Namajunas em sua segunda luta aos 125. Além disso, eles discutirão o resto do card, Justin Tafa enfrentando Karl Williams no co-evento principal, o esperado confronto de peso galo entre Cameron Saaiman e Payton Talbott, Billy Quarantillo enfrentando o retorno de Youssef Zalal, além disso, eles responderão às perguntas dos espectadores ao vivo no programa.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 89 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.