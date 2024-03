Show pós-luta de Anthony Joshua x Francis Ngannou: Reagindo ao nocaute devastador de Joshua em Ngannou

Anthony Joshua marcou um gol de boxe sobre Francis Ngannou, e o fez de forma violenta.

Na sexta-feira, Joshua enfrentou Ngannou em uma luta de boxe de 10 rounds em Riad, na Arábia Saudita, com uma possível chance contra o indiscutível peso pesado em jogo. Apesar de sua experiência limitada no boxe, o desempenho impressionante de Ngannou contra Tyson Fury em sua estreia no boxe profissional fez muitos se perguntarem se “O Predador” simplesmente não estava limitado pelo pensamento convencional. Eles pensaram que ele poderia conseguir uma vitória frustrante para chocar novamente os puristas do boxe.

Infelizmente para Ngannou, Joshua não recebeu esse memorando.

Joshua demoliu Ngannou com relativa facilidade, derrubando o atual campeão de MMA no primeiro round antes de derrubá-lo novamente no segundo. Ele então terminou a luta com um dos nocautes mais brutais que você já viu.

Ngannou foi exagerado para começar? Onde ele vai daqui? Foi uma vitória do PFL? Tudo isso é discutido com mais detalhes enquanto a equipe do MMA Fighting reage ao massivo nocaute.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 87 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.