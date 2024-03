Show pós-luta do UFC 299: reação ao domínio de Sean O’Malley, vitória por nocaute cruel de Dustin Poirier

Sean O’Malley ainda é o campeão peso galo do UFC depois de apresentar um desempenho espetacular de sino a sino em sua primeira defesa de título, uma revanche contra Marlon Vera na luta principal do UFC 299. Depois de arrebatar os placares para os três juízes, Will O’ A próxima luta de Malley será a defesa de título contra Merab Dvalishvili, ou “The Sugar Show” irá para o peso pena para enfrentar o novo campeão Ilia Topuria?

Após a memorável noite de lutas de sábado em Miami, Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting reagem à tremenda exibição de O’Malley, seu apelo pós-luta a Topuria e como ele enfrenta Dvalishvili.

Além disso, o painel discute o nocaute de Dustin Poirier sobre Benoit Saint Denis, a estreia bem-sucedida de Michael Page no UFC contra Kevin Holland e para onde vai o “MVP”, a reviravolta de Jack Della Maddalena sobre Gilbert Burns, Petr Yan voltando à pista com uma dura luta. vencer Song Yadong e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 299 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.