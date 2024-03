Show pós-luta do UFC Atlantic City: reação ao fechamento de Manon Fiorot, vitória polêmica de Chris Weidman

Manon Fiorot fechou a vitória de sábado no UFC Atlantic City ao arrebatar o placar contra Erin Blanchfield na luta principal. Por mais dominante que tenha sido o desempenho de Fiorot, foi incrivelmente inofensivo em comparação com outros momentos do card, enquanto a polêmica roubava as manchetes.

Após o evento mais recente do UFC, Mike Heck, Jed Meshew e José Youngs, do MMA Fighting, reagem à vitória desigual de Fiorot, discutem se a disputa pelo título será a próxima para o candidato em ascensão e para onde Blanchfield vai desde sua primeira derrota no octógono. Além disso, o painel discute a finalização de Joaquin Buckley sobre Vicente Luque no segundo round no co-evento principal e onde ele se encaixa na divisão dos meio-médios, Chris Weidman obtendo sua primeira vitória desde 2020 contra Bruno Silva, a polêmica em torno dos múltiplos golpes nos olhos que levaram até o final, a luta sendo alterada de nocaute técnico para decisão técnica unânime, a reação de Weidman em sua entrevista pós-luta com Michael Bisping e outras histórias de um evento bizarro.

