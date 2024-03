Show pós-luta do UFC Vegas 87: Reação à vitória de Rozenstruik na paralisação; além disso, Mokaev ganhou a disputa pelo título?

Jairzinho Rozenstruik encerrou o evento do UFC Vegas 87 de sábado no APEX com uma vitória por nocaute técnico por paralisação do árbitro após o quarto round contra o invicto Shamil Gaziev. Embora essa luta tenha sido o evento principal, a luta com maior risco na mente da maioria das pessoas foi a luta peso mosca que viu Muhammad Mokaev derrotar Alex Perez por decisão unânime. Com o campeão peso mosca Alexandre Pantoja potencialmente precisando de um oponente para o UFC 301, Mokaev fez o suficiente para conseguir aquela chance?

Mike Heck e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem à grande vitória de Rozenstruik e ao que deve acontecer a seguir, se o desempenho de Mokaev justifica essa oportunidade de campeonato, e se não, quem poderia ser o cara. Além disso, eles discutem a vitória de Umar Nurmagomedov sobre Bekzat Almakhan e se uma nova marcação contra Cory Sandhagen poderia estar em jogo, o candidato ao nocaute do ano de Vinicius Oliveira e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 87 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.