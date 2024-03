Show pós-luta do UFC Vegas 88: Reação à rápida vitória por finalização de Marcin Tybura sobre Tai Tuivasa

A seqüência de derrotas de Tai Tuivasa foi estendida para quatro lutas depois que Marcin Tybura fez um trabalho relativamente rápido sobre o poderoso nocauteador na luta principal do UFC Vegas 88, no sábado.

Num evento com poucas apostas, a história é mais sobre a impressionante vitória de Tybura ou sobre Tuivasa sendo parado mais uma vez?

Após o card da luta de sábado no UFC APEX, Mike Heck, Eric Jackman e Alexander K. Lee do MMA Fighting reagem ao evento, à vitória por finalização de Tybura e como será o futuro dos dois lutadores.

Além disso, eles discutem a quase escaramuça após o co-evento principal Bryan Battle vs. Ange Loosa terminando em no-contest, quem foi o MVP do evento, quem levou para casa os bônus, Christian Rodriguez recebendo o aceno dividido sobre Isaac Dulgarian, A vitória por finalização de Gerald Meerschaert aumentou seu impressionante currículo no peso médio e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 88 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.