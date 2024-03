Show pós-luta do UFC Vegas 88: Reação à vitória de Rose Namajunas e primeira desqualificação na história do UFC

Rose Namajunas voltou à coluna das vitórias no sábado, conquistando uma vitória competitiva por decisão unânime sobre Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 89. Mas embora a luta principal tivesse mais apostas no card, foi uma luta preliminar que roubou o mostre quando Igor Severino se tornou o primeiro lutador da história do UFC a ser desclassificado por mordida; ele mordeu o braço de André Lima logo na segunda luta da noite.

Após o card de luta de sábado no UFC APEX, Jed Meshew, Eric Jackman e Alexander K. Lee do MMA Fighting reagem ao evento, a grande vitória de Namajunas e “Bite-gate”.

Além disso, eles discutem o grande retorno de Edmen Shahbazyan, a chegada de Payton Talbott como uma perspectiva legítima, que levou bônus para casa, e a capacidade de Andre Lima de transformar uma mordida na maior vitória da noite.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 89 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.