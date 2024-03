Sinner ultrapassa Medvedev para chegar à final e persegue o segundo lugar do ranking de Alcaraz

Jannik Pecador garantiu sua vaga na final do Miami Masters 1000 após uma vitória impressionante sobre o até então desconhecido Daniel Medvedev em dois sets consecutivos (6-1 e 6-2) em pouco mais de uma hora de jogo.

O italiano, que parece ter descoberto o jogo do adversário, agora tem como objetivo ultrapassar Carlos Alcarazatualmente classificado em 2º lugar, que perdeu nas quartas-de-final, perdendo assim valiosos pontos no ranking.

Deve Pecador conquistar o título de Miami, ele ascenderá à segunda posição no ranking mundial, atrás apenas Djokovic.

Contrastando com a final de Miami do ano passado, que viu Medvedev triunfo com um placar de 7-5, 6-3, no que acabou sendo sua vitória final sobre Jannik nos últimos encontros, desta vez, o italiano não deixou dúvidas.

Pecador encontrou alguns desafios iniciais relacionados ao saque, mas rapidamente assumiu o controle da partida após garantir o jogo de abertura.

Medvedevque saiu vitorioso nas cinco partidas anteriores, incluindo a final do Aberto da Austrália, onde Pecador conseguiu uma recuperação impressionante após uma desvantagem de dois sets, lutou para encontrar o ritmo, lutando com problemas de saque e erros não forçados.

Como foi a partida?

O primeiro conjunto viu Pecador rapidamente avançou, fazendo 3 a 0, como Medvedev se viu incapaz de deter o ímpeto de seu oponente.

O russo conseguiu garantir seu primeiro game com o saque apenas em 5 a 1, momentos antes Pecador fechou o set em apenas 33 minutos com uma vantagem retumbante de 6-1.

O segundo set seguiu um padrão semelhante, com Pecador afirmando o domínio desde o início, garantindo uma pausa precoce.

Apesar de MedvedevApós as tentativas do italiano de recuperar o placar de 2 a 1, incluindo dois break points que não foram convertidos, o italiano permaneceu inflexível, mostrando sua habilidade com forehands poderosos e ases consecutivos.

Com Pecador liderando por 5-1, MedvedevOs esforços de um comício prolongado revelaram-se infrutíferos, levando a frustrações e erros visíveis que atraíram a desaprovação da multidão. Embora Medvedev conseguiu salvar outro jogo em 5-2.

Pecador rapidamente encerrou a partida com uma vitória por 6-2 no segundo set, encerrando o encontro em pouco mais de uma hora e nove minutos.

Com 21 vitórias em seu currículo até agora em 2024, Pecador agora se encontra em sua terceira final em Miami, pronto para o que pode ser uma temporada notável.