Solicitação de perdão de empréstimo estudantil 2024: Onde você pode solicitar perdão este ano?

A principal política do presidente Joe BidenA administração do governo tem sido perdoar dívidas de empréstimos estudantis de milhões de americanos, em uma tentativa de manter os eleitores jovens e os eleitores intermediários longe das mãos curiosas de Donald Trump e ele está mais uma vez perdoando mais dívidas, então onde você pode se inscrever?

A dívida estudantil representava cerca de seis por cento do valor do PIB dos Estados Unidos em 2023 (nominal) e representa cerca de cinco por cento da dívida nacional do país, com cada estudante tomando emprestado, em média, 37.338 dólares em empréstimos federais.

A razão para a nova proeminência da política deve-se provavelmente às eleições presidenciais dos Estados Unidos, que deverão ocorrer no final de 2024. Biden busca conquistar seu segundo mandato consecutivo no cargo, enquanto Trunfo parece tornar-se a primeira pessoa a ganhar a Presidência, perdê-la e depois reconquistá-la.

Se você não se qualificar para perdão, cancelamento ou quitação do empréstimo, deverá reembolsá-lo, independentemente de concluir ou não seus estudos, encontrar um emprego relacionado ao seu programa de estudos, estar satisfeito com a educação que pagou com seu empréstimo , ou era menor de idade (menor de 18 anos) quando assinou sua nota promissória ou recebeu o empréstimo.

Considerando a quantidade de dinheiro envolvida e o crescente descontentamento público com ela, os Estados Unidos levam muito a sério a dívida estudantil, por isso é importante tomar uma decisão informada antes de ir para a faculdade.

Quais são os tipos de perdão de empréstimos estudantis?

Existem vários tipos de programas de perdão de empréstimos estudantis disponíveis que podem ajudar diversas pessoas em diferentes profissões.

Eles podem ajudar professores, agentes governamentais e sem fins lucrativos, deficientes e deficientes, ou aqueles que passaram 25 anos tentando pagar. Esses programas oferecem alívio aos mutuários que atendem a critérios de elegibilidade específicos e podem reduzir ou eliminar significativamente sua dívida de empréstimos estudantis.

Perdão do empréstimo para professores: Para professores que trabalham em período integral por cinco anos consecutivos em escolas de baixa renda.

Para professores que trabalham em período integral por cinco anos consecutivos em escolas de baixa renda. Perdão de Empréstimo de Serviço Público (PSLF): Disponível para aqueles que trabalham em organizações governamentais ou sem fins lucrativos qualificadas, perdoando o saldo restante após 120 pagamentos mensais qualificados.

Disponível para aqueles que trabalham em organizações governamentais ou sem fins lucrativos qualificadas, perdoando o saldo restante após 120 pagamentos mensais qualificados. Alta por Invalidez Total e Permanente: Para pessoas com deficiência total e permanente, quitando seus empréstimos federais a estudantes.

Para pessoas com deficiência total e permanente, quitando seus empréstimos federais a estudantes. Perdão do empréstimo com reembolso baseado em renda (IDR): Disponível após 20 ou 25 anos de reembolso no âmbito de um plano IDR, onde os pagamentos mensais são baseados na renda e no tamanho da família. Qualquer saldo restante será perdoado após o período de reembolso especificado.

Onde se inscrever?

Os pedidos de perdão ou eliminação de dívidas podem ser recebidos visitando o site FederalStudentAid, que oferece links para redirecionar as pessoas para gerenciamento, formulários de inscrição e outras formas de ajuda.