Sophie Turner toma uma atitude legal: reativando o caso de divórcio em meio a um novo romance

EUNum desenvolvimento jurídico recente, a atriz Sophie Turner tomou medidas para “reativar” seu processo de divórcio com o ex-marido Joe Jonas.

Turner e Jonas ainda buscam uma solução amigável



Após tentativas frustradas de chegar a acordos sobre custódia dos filhos e questões de propriedade, torneiro28, e sua equipe jurídica preencheram a papelada em Condado de Miami-Dade, Flóridasinalizando a retomada de seu caso de divórcio.

Apesar deste movimento, Joe Jonas parece não se incomodar com a ação legal de Turner, com seu representante confirmando que o pedido é apenas uma formalidade, já que ambas as partes continuam a buscar uma resolução amigável.

O ex-casal, que trocou votos em Maio de 2019se viram envolvidos em uma batalha legal depois Jonas pediu o divórcio em Setembro de 2023citando diferenças irreconciliáveis.

A dissolução rapidamente se tornou controversa, com torneiro contra-processar Jonas em Tribunal Federal de Nova Yorkalegando o rapto das suas filhas através da retenção dos seus passaportes.

Contudo, em meio à disputa jurídica, torneiro e Jonas conseguiram chegar a um acordo de custódia temporária para suas duas filhas, Willa e Delfina.

Apesar da turbulência inicial, o casal expressou o seu compromisso com a co-parentalidade numa declaração conjunta após uma sessão de mediação bem sucedida em Outubro.

Após uma série de manobras legais, incluindo a retirada das acusações de sequestro feitas por Turner em Janeiroambas as partes concordaram em rejeitar o pedido com prejuízo, significando um passo significativo para a resolução de suas diferenças.

O amor está no ar para Turner e Jonas

Enquanto torneiro e Jonas navegar pelas complexidades jurídicas de seu divórcio, ambos seguiram em frente romanticamente.

Turner está supostamente em um relacionamento com um aristocrata britânico Peregrino Pearsonenquanto Jonas foi vinculado ao modelo Stormi Bree.

Apesar de seus esforços românticos, ambos torneiro e Jonas permaneçam focados no bem-estar de seus filhos.

À medida que a batalha legal de Turner com Jonas continua, seu romance com Pearson parece estar florescendo, com o casal recentemente oficializando seu relacionamento no Instagram durante uma viagem de esqui.