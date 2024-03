Spring Breakers alertados para ficar longe de Miami Beach em nova campanha

Miami Beach está farta de animais festeiros tomando conta de suas ruas… então eles lançaram uma campanha com algumas novas medidas super rigorosas para acabar com a loucura.

Confira este vídeo hilário postado pela própria cidade – é uma campanha oficial que eles estão lançando antes das férias de primavera… e todo o tema está se desintegrando. Nesse caso, é Miami Beach encerrando as coisas com os aspirantes a raiva que querem passar por aqui este ano.

As autoridades municipais não estão fazendo rodeios aqui… deixando bem claro (embora um tanto de brincadeira) que as turbulentas férias de primavera que causam o caos levaram os moradores locais ao seu ponto de ruptura. Depois das manchetes do ano passado repletas de violência, centenas de prisões e milhares de multas de trânsito, eles estão oficialmente colocando o pé no chão em busca de um pouco de paz este ano.