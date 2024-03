Steelers evitam: algumas equipes supostamente não querem nada com Russell Wilson

EUum movimento esperado por muitos, o Denver Broncos anunciaram sua decisão de dispensar o quarterback veterano Russel Wilson, marcando seu primeiro empreendimento em agência gratuita em sua ilustre carreira no Hall da Fama. Esta decisão ocorre em meio a especulações em torno de possíveis locais de pouso para o nove vezes Pro Bowler, com o Pittsburgh Steelers estar entre as equipes mencionadas na conversa.

Após uma temporada em que o treinador principal Mike Tomlin expressou a intenção dos Steelers de trazer a competição de quarterback para o titular Kenny Pickett, surgiram especulações sobre seu interesse em Wilson. No entanto, um relatório recente de Mike DeFabo, do The Athletic, sugere o contrário. Segundo uma fonte familiarizada com o ladrões comissão técnica, a equipe não tem planos de prosseguir Wilson na agência gratuita, efetivamente retirando-se da consideração como um destino potencial para o ex-vencedor do Super Bowl.

Russell Wilson pega Ciara desprevenida com proposta sugestiva durante gala

A decisão dos Broncos de liberar Wilson vem com implicações financeiras significativas. Apesar de arcar com uma cobrança de dinheiro morto de US$ 85 milhões, a medida permite que eles evitem pagar US$ 37 milhões em dinheiro garantido, conforme destacado por Ian Rapoport, da NFL Network.

A passagem de Wilson em Denver termina como um fracasso histórico

O mandato de Wilson com o Broncos, que começou com muito alarde após uma negociação de grande sucesso com o Seattle Seahawks na entressafra de 2022, acabou ficando aquém das expectativas. Apesar de seu pedigree, Wilson lutou para ter sucesso em Mile High City, postando um recorde de 11-19-0 enquanto acumulava 6.594 jardas de passe, 42 touchdowns e 19 interceptações.

À medida que Wilson entra na agência livre, o cenário de potenciais pretendentes continua a evoluir, com o ladrões notavelmente optando por sair da corrida. Enquanto seu tempo em Denver pode não ter produzido os resultados desejados, a disponibilidade de Wilson no mercado aberto certamente atrairá interesse significativo de equipes que buscam soluções de zagueiro para a próxima temporada.