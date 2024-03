Stephen A. Smith surpreende os fãs com uma transformação corporal irreconhecível no vídeo antes e depois

ESPNhost de assinatura, Stephen A. Smith, vem travando uma batalha pessoal por trás de seus ternos caros. Um ano depois de bater fundo do poçoele pegou seu transformação corporal público em Instagrampostando um vídeo vulnerável que mostrou como as coisas ficaram ruins para Stephen A., e como ele mudou radicalmente a situação.

A jornada de saúde de Stephen A começou em um lugar escuro

O vídeo antes e depois apresentou uma foto de perfil lateral de um ano atrás, quando Smith disse que “não sabia dizer o quão ruins” as coisas estavam.

No entanto, ele fez o possível para explicar as doenças físicas que superou, usando o áudio de uma entrevista com Gary Brecka em seu podcast de bem-estar número 1, “O podcast humano definitivo.”

Smith, 56 anos, admitiu que há um ano havia alcançado 30% de gordura corporala nível de colesterol acima de 300 e estava prestes a ser diagnosticado como diabético.

“E isso foi depois que eu tive COVIDo que quase me matou”, acrescentou.

“Como vocês podem ver, os tempos mudaram”, proclamou o apresentador de TV, cortando para o seu perfil atual, que dificilmente é reconhecível como a mesma pessoa nas fotos.

Os segredos de saúde de Stephen A. Smith são simples

Na conversa com Brecka, ele enfatizou que não obteve ajuda de pílulas dietéticas ou esteróidesmas ao invés alcançou seus objetivos através de muito trabalho. Sua rotina incluía seis dias por semana de cardio e cinco dias por semana de levantamento de peso.

Ele provavelmente também queimou algumas calorias gritando Lebron James e a Dallas Cowboys pelo caminho.

A impressionante obra de Stephen A. Smith carreira em jornalismo de radiodifusão sempre foi uma prova trabalho duroentão não é surpresa que ele tivesse a disciplina necessária para transformar seu corpo no decorrer de um ano. Ao compartilhar sua história com outras pessoas, ele espera inspirá-las a fazer o mesmo.