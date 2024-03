Steve Kerr critica a liderança de Steph Curry após as palhaçadas de Draymond Green

Tele é a última coisa que o Guerreiros do Golden State necessária era mais uma controvérsia em torno Draymond Verdemas a expulsão do poder combativo contra o Mágica de Orlando na noite de quarta-feira forçou seus companheiros a bloquear ainda mais barulho enquanto a busca pelos playoffs chega a um momento crítico.

O Guerreiros estão agarrados à semente 10 no Conferência Oesteo que seria suficiente para obter Estado Dourado no Torneio Play-In. Mas o calor Foguetes Houston estão respirando no pescoço dos Guerreiros, e não é só Verde sendo criticado por suas ações enquanto a temporada do Golden State ameaça desmoronar no final.

Curry sob fogo

ESPN analista Jay Williams na quinta-feira afirmou que “pessoas de alto nível” dentro do NBA mandei uma mensagem para ele perguntando onde Stephen CurryA liderança de Green tem sido enquanto os Warriors continuam a passar por um período tumultuado com Green. Willians disse que as travessuras de Green estão afetando até CurryO legado de, que está entre os melhores currículos da história da liga – quatro campeonatos, dois prêmios de MVP, dois títulos de pontuação e o recorde de três pontos de todos os tempos.

Como rosto de longa data da franquia Warriors, Curry já tem muitas responsabilidades como líder de fato do time e um grande jogador de todos os tempos. A angústia visível de Curry após a última expulsão de Green mostrou o quão profundamente dói o jogador de 36 anos ver um jogador com quem ganhou quatro campeonatos da NBA retroceder lentamente para uma paródia da estrela que costumava ser.

O comportamento de Green piorou no momento em que Curry parece estar fazendo tudo o que pode para arrastar os Warriors de volta à pós-temporada. Golden State tem um decepcionante 38-34 registro, e o Foguetes estão se aproximando rapidamente – Houston venceu 10 jogos consecutivose em 37-35o Dublagens‘ ex-rivais ferozes estão apenas um jogo atrás, com 10 ainda para jogar.

A resposta contundente de Kerr

Treinador principal dos Guerreiros Steve Kerr teve a chance na sexta-feira de responder às afirmações feitas por Williams e outros. Durante uma aparição em 95,7 “O Jogo” no área da baía, Kerr disse que era “ridículo” culpar Curry por uma aparente falha em “controlar” Green.

“Ele é um homem adulto”, disse Kerr sobre Green. “Ele tem que cuidar de seu próprio negócio.”

Kerr recebeu elogios ao longo dos anos por sua habilidade em administrar os egos que passaram pelo vestiário do Golden State – jogadores como Kevin Durant, Primos DeMarcuse André Iguodala, além de Curry e Verde. Estará entre os primeiros Treinador do AnoOs maiores feitos de Green até agora se ele conseguir encontrar uma maneira de desencadear uma onda de Golden State que não dependa muito do conjunto de habilidades único de Green – o destino da temporada 2023/24 dos Warriors pode depender disso.