Steve Wynn ameaça ação legal por causa de novo projeto de filme baseado em livro

Steve Wynn não está se arriscando quando se trata de um projeto de filme recém-anunciado sobre sua vida… já que ele atingiu os produtores com uma mensagem severa sobre o potencial retrato dele.

Vimos uma cópia de uma carta emitida aos produtores Scott Jay Kaplan , Emmet McDermott e autor Cristina Binkley depois que os veterinários da indústria optaram pelos direitos do livro de CB, ‘Winner Takes All’ – que detalha a ascensão e queda de Steve como um figurão do cassino – para uma recontagem dramática.

A equipe jurídica do bilionário expressou explicitamente sua preocupação com o projeto… citando o que alegam ser o “histórico de declarações falsas e descaracterizações do autor em relação a [Steve]” – referenciando o material de origem que servirá de inspiração para este projeto deles.