Suge Knight está convencido de que a vida de P. Diddy estará em perigo se ele acabar na prisão

Registros do corredor da morte cofundador Cavaleiro Suge está atualmente cumprindo uma sentença de 28 anos de prisão por massacre voluntário de homens. Da prisão, ele dirige um podcast chamado ‘Collect Call with Suge Knight’ e tinha muito a dizer sobre os recentes acontecimentos envolvendo P. Diddy. Para ele, o que aconteceu na última semana pode ser considerado um dia ruim para o hip-hop. Por muitos anos, Diddy é suspeito de ter uma ligação profunda com algumas das maiores potências do mundo. Toda a indústria do hip-hop foi afetada por esses poderes e contaminada como nenhuma outra cena musical. O que Diddy está sendo acusado parece ser apenas a ponta de um enorme iceberg.

Vídeos de Diddy e Jay-Z saindo juntos ressurgem online em meio a um caso de agressão sexual

A vida de Diddy está em perigo?

Suge Knight acredita que Diddy conhece segredos pelos quais vale a pena ser assassinado, ele está convencido de que a vida do magnata do rap está em perigo real. Foi o que ele disse em alguns trechos de seu podcast: “É um dia ruim para o hip-hop… para a cultura… para os negros, porque se alguém parece mal, todos nós ficamos mal. sobre. Mas vou te dizer uma coisa, Puffy: sua vida está em perigo. Você conhece todos os segredos e eles vão te pegar se puderem. Você tem que tomar uma decisão, quando for para a prisão, você estará de pé mijando ou agachado, sentado mijando. Aconselho você a tentar pegar o primeiro. Se você está agachado e mijando, sabe o que isso significa.

Suge Knight recorreu às autoridades em 2015, depois de ser o principal autor de um atropelamento. Na época, o acidente resultou na morte do veterano produtor Terry Carter. Suge Knight foi considerado culpado de massacre voluntário de homens e atualmente cumpre 28 anos de prisão penal. Knight iniciou sua sentença em 2018, após três anos de julgamentos. Knight sabe quando alguém que cometeu crimes precisa aceitar o fato de que eventualmente terá que enfrentar as consequências.