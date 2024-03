Suposta vítima de Alaia Baldwin Aronow apresenta queixa sobre incidente com absorventes internos

Confira esta filmagem, obtida pelo TMZ, que mostra Alaia sendo expulsa do bar de Savannah, GA, que ela supostamente teria atacou pessoas fim de semana passado – e como você pode ver… houve uma grande briga na saída, sem falar no que supostamente aconteceu lá dentro.

Dê uma olhada… você pode ver uma mulher com roupas escuras – que nos disseram ser Alaia – e ela está se envolvendo com o que parece ser a equipe de segurança do bar. Há muitos gritos e Alaia parece estar no chão… e, eventualmente, ela desce as escadas.