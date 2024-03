Suposto agressor de Terrell Owens acusado de dois crimes

O homem que supostamente bateu Terrell Owens com seu carro após uma disputa em um jogo de basquete no ano passado foi alvo de duas acusações criminais, TMZ Esportes aprendeu.

Os registros do tribunal mostram Wonzur Ratcliffe agora enfrenta duas acusações de agressão criminosa com arma mortal … depois que as autoridades dizem que ele era o homem que bateu em seu veículo no joelho de Owens em outubro. 16, 2023.