Parece que os suspeitos do ataque terrorista na sala de concertos de Moscou estão sendo agredidos enquanto estavam sob custódia – eles ficaram gravemente machucados e quase inconscientes durante sua primeira aparição no tribunal.

Os suspeitos de terrorismo foram fotografados no domingo num tribunal russo, onde pareciam ter cortes e hematomas nos rostos inchados enquanto enfrentavam acusações de terrorismo após a carnificina de sexta-feira. Na verdade, Rachabalizoda de Saidakramum suspeito de 30 anos, entrou no tribunal com um curativo na orelha e vários hematomas visíveis no rosto.