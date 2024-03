Swift troca Filadélfia por Chicago: Running back garante contrato de 3 anos com os Bears

EUo primeiro movimento durante o período de adulteração legal da NFL, o Chicago Bears garantiu ao running back D’Andre Swift um lucrativo período de três anos, US$ 24 milhões contrato.

Swift retorna à NFC Norte

Esta significativa assinatura marca o Ursos primeira grande jogada da entressafra, sinalizando uma abordagem proativa para renovar sua escalação ofensiva.

Swift, anteriormente no Philadelphia Eagles, impressionou na última temporada com o recorde de sua carreira de 1.049 jardas corridas, ganhando uma merecida candidatura ao Pro Bowl.

Sua versatilidade vai além da corrida, com 39 recepções para 214 jardas e um touchdown, mostrando seu valor como uma ameaça multidimensional em campo.

Voltando ao NFC Norte depois de três temporadas com o Detroit Lions, Rápido traz uma riqueza de experiência e habilidade para o Ursos lista.

O #Ursos concordaram com os termos de RB D’Andre Swift em um acordo de três anos no valor de US$ 24 milhões, fontes me disseram e @RapSheet.

Depois de um ano de carreira com o #Águias, Swift vai para Chicago para ser uma grande peça no ataque de Shane Waldron. Acordo negociado por seu agente Trevon Smith. pic.twitter.com/mawmj7yf5e

? Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 11 de março de 2024