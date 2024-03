Sydney Sweeney brinca sobre ser um símbolo sexual em Hollywood: curiosamente, muitos dos meus fãs são homens

To próximo episódio de ‘Sábado à noite ao vivo’ começou com um estrondo depois Sydney Sweeney aparição em uma das promoções. A atriz fará sua estreia no SNL neste fim de semana, acompanhada por um convidado musical Kasey Musgraves.

No segmento, Sweeney brinca que sua base de fãs é em sua maioria masculina, exibindo seu senso de humor e mostrando seu entusiasmo pelo papel que desempenhará no programa.

Depois de membro do elenco, Heidi Gardnerobservou que estava orgulhosa de estar ao lado de mulheres tão fortes, Sweeney não pude deixar de fazer uma piada.

“Adoro este grupo de três senhoras fortes,” jardineiro diz. “Aposto que muitas mulheres vão sintonizar esta semana.”

A resposta de Sweeney: “Estranhamente, muitos dos meus fãs são homens”, ao que Musgraves brinca: “Hmmm, eu me pergunto por quê.”

A piada de Sweeney sobre sua base de fãs masculinos é uma referência à sua imagem como símbolo sexual, algo que a atriz abordou abertamente no passado. Ao longo de sua carreira ela se destacou em papéis que exigem nudez e sexualização. Contudo, em vez de combater a percepção pública, Sweeney falou abertamente sobre a positividade corporal e como ela encontra poder em sua posição.

É algo sobre o qual ela já falou diversas vezes: “Tenho seios grandes e sou loira. É a única coisa que as pessoas veem. Tive seios antes das outras meninas e me senti condenada ao ostracismo por causa disso. Todo mundo vai olhar para os meus seios sem apreciar a cena do que está acontecendo”, explicou ela em uma entrevista de 2023 ao Washington Post.

