Sydney Sweeney exala felicidade com o noivo Jonathan Davino em Nova York

Sidney Sweeney a nova it girl favorita de todos em Hollywood – mas para quem esqueceu, ela está noiva … algo que ela deixou alto e claro esta semana com seu noivo.

A atriz estava em Nova York na quinta-feira, andando de mãos dadas com Jonathan Davino – com quem ela está noiva há cerca de 2 anos e namorou ainda mais desde 2018.

Como você pode ver, são duas cabeças em um grupo… e SS deu um grande sorriso para seu homem. Ele também parecia muito feliz – e quem não estaria com alguém como Sydney ao seu lado?

Sydney explodiu no ano passado como uma estrela da lista A e continua chamando a atenção em quase todos os eventos em que comparece – por um bom motivo também, já que ela é absolutamente linda e provavelmente uma das maiores loiras bombásticas. atrizes que vemos há muito tempo.

Embora todos pareçam estar com sede dela ultimamente, Davino costuma ficar em segundo plano – e ainda assim, ele está claramente confiante no relacionamento … assim como Sydney, ao que parece.

Lembre-se, houve muita especulação no ano passado de que algo pode estar acontecendo entre ela e seu colega Glen Powell … mas ela e Jon resistiram à tempestade e estão fortes. Ele até a acompanhou ao Oscar algumas semanas atrás.

Muitos caras por aí podem ou não estar cientes do fato de que ela está fora do mercado – mas se você não sabia… aqui vai um lembrete – não há chance de você atirar com ela, porque ela está felizmente comprometida !