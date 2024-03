Sydney Sweeney explica por que o fracasso de ‘Madame Web’ foi uma mudança de carreira inteligente

Sidney Sweeney‘um spin doctor do hall da fama, ou ela tem o showbiz todo planejado … porque ela está explicando por que o fracasso épico de ‘Madame Web’ é realmente bom para sua carreira.

A atriz basicamente tem uma perspectiva estratégica de negócios sobre o filme quebrando e queimando nas bilheterias… andaimes GQ Reino Unido ela está vendo isso como uma jogada inteligente no grande esquema das coisas, porque seu envolvimento no filme fortaleceu seus laços com as grandes perucas da Sony.

Sydney diz que estrelar o filme abriu portas às quais ela não teria acesso, de outra forma.

Caso em questão, graças à sua conexão com a Sony, ela conseguiu fazer seu outro filme, “Anyone But You”, e até conseguiu o papel principal no novo filme “Barbarella” – tudo sob o guarda-chuva da Sony.

Quanto a abordar diretamente a reação de “Madame Web”… Sydney está dizendo que acabou de ser contratada como atriz e estava feliz em dar vida ao personagem.

Mas quando se trata das consequências do fracasso, ela fica bem em pegar a onda onde quer que ela a leve, especialmente porque ela não está no lugar do produtor.

IYDK, em 2020, Sydney lançou sua própria produtora, Fifty-Fifty Films, o que ajudou no sucesso de seu outro filme, “Anyone But You”, coestrelado por Glen Powell.

“Madame Web” não atingiu a mesma marca – apenas arrecadando US$ 25,8 milhões no mercado interno em seu fim de semana de estreia.

Mas, no que diz respeito a Sydney, o enredo de um filme não é um obstáculo quando se trata de escolher roteiros… ela está apenas focada em construir relacionamentos profissionais.