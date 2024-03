Sydney Sweeney se apoia nos rumores de Glen Powell para risadas de ‘SNL’

Sidney Sweeneyestá ordenhando Glen PowellPelo que ele vale – o boato sobre eles transando estava em destaque enquanto ela apresentava o ‘SNL’ … com a ajuda de Glen, é claro.

Sweeney apresentou o “Saturday Night Live” esta semana e, durante seu monólogo de abertura, ela abordou toda a conversa sobre seu suposto romance com Powell na Austrália durante as filmagens de 2023 de sua comédia romântica, “Anyone But You”.

Sweeney disse ao público do SNL que o “rumor mais maluco” sobre ela era que ela teve um caso com Powell, apontando: “Isso obviamente não é verdade”… declarando seu noivo, Jonathan Davinoproduziu o filme e, como tal, esteve com ela durante as filmagens.

Então ela armou uma piada, dizendo que Jonathan estava lá no estúdio ‘SNL’ para apoiá-la – mas quando a câmera cortou para ele… você sabe quem estava sentado no estúdio.

O monólogo foi apenas a primeira vez que Glen apareceu diante das câmeras… ele também fez uma participação especial mais tarde no show, como o chefe de Sydney – com quem ela estava traindo.

Claramente, os escritores de ‘SNL’ acharam o suposto romance de Sydney e Glen interessante o suficiente para se apoiar nele durante todo o show – e bom para GP por brincar e aparecer no estúdio para as piadas.

No entanto, o cara da vida real de Syd, o sofredor Davino, ficou no estúdio a noite toda… ele apenas permaneceu nos bastidores.



ANTECEDENTES

Jonathan estava ao lado de Sydney, porém, quando eles entraram na festa pós-SNL. O casal deu as mãos ao entrar. Ato musical para a noite, Kacey Musgraves também estava lá, junto com Glen e outros membros do elenco.

Só para constar, a atriz de “Euphoria” ficou noiva em 2022 de Davino – um dono de restaurante – depois que o casal namorou por cerca de 4 anos.

Mas, enquanto Sweeney estava no set de “Anyone”, ela parecia muito confortável com Powell nas fotos dos paparazzi tiradas na praia da Austrália, provocando a conversa sobre o suposto caso deles.

Os dois também posaram juntos no CinemaCon em Las Vegas, olhando profundamente nos olhos um do outro.



