Talor Gooch mergulha na propriedade da Bull Riding com a aquisição da Oklahoma Wildcatters

Pgolfista profissional Talor Gooch deu um passo ousado em sua carreira ao se tornar proprietário de uma Cavaleiros Profissionais em Touros (PBR) equipe baseada em seu estado natal, Oklahoma. Gooch, que também é VIDA Golfe star, estabeleceu uma nova empresa chamada FJS Ventures ao lado de Preston Lyon, CEO/Presidente do Lyon Sports Group. Seu primeiro empreendimento, o Exploradores selvagens de Oklahomaestá programado para estrear na temporada 2024 da PBR Camping World Team Series.

Expressando seu entusiasmo com este novo empreendimento, Gooch afirmou: “Trazer uma equipe de montaria em touros de volta para Oklahoma, onde pretendemos construir uma equipe de nível campeão no estado que amo, é um sonho que se tornou realidade.” Ele também enfatizou sua paixão de longa data pela PBR, expressando sua crença de que a competição por equipes acrescenta um nível extra de emoção ao esporte e ajuda a gerar cobertura e a criar bases de fãs locais devotados.

As raízes de Gooch em Oklahoma são profundas, tendo nascido e sido criado lá e tendo jogado golfe universitário em Universidade Estadual de Oklahoma. Apesar de seu sucesso no golfe profissional, incluindo a conquista do Prêmio de Jogador do Ano em 2023Gooch não recebeu convite para jogar no The Masters em Augusta em abril, apesar de ter vencido três eventos LIV Golf no ano passado.

Em uma declaração recente, Gooch gerou polêmica ao expressar sua crença de que a ausência de estrelas do LIV Golf em campeonatos importantes, como o The Masters, desvalorizaria a competição. Ele mencionou especificamente Rory McIlroysugerindo que se McIlroy completasse seu grand slam sem a presença de alguns dos melhores jogadores do mundo, isso seria visto com um asterisco.

Gooch mostra seu espírito empreendedor

Esta declaração gerou uma resposta de McIlroy, que minimizou qualquer conflito potencial entre eles, afirmando: “O Masters é um convite e eles convidarão quem eles acharem que merece um convite.”

A incursão de Gooch como proprietário de equipes no mundo da montaria em touros mostra seu espírito empreendedor e seu compromisso em promover o esporte em seu estado natal.

Sua paixão pelo golfe e pela montaria em touros é evidente em seus esforços para trazer uma equipe PBR de volta a Oklahoma e construir uma franquia competitiva e de sucesso. À medida que ele continua a agitar o mundo do golfe e da montaria em touros, a determinação e visão de Gooch para os esportes são claras.