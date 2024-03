Tana Mongeau assa a nova personagem de ‘Bad Girl’ de JoJo Siwa

Tana postou um vídeo no fim de semana zombando da nova música de JoJo, “Karma” – na qual ela está recitando algumas das letras… e então questionando se JS é realmente uma “garota má” agora, como ela proclama.

É seguro dizer que foi certamente um choque para os fãs quando ela escolheu usar um falcão falso e maquiagem preta para seu videoclipe “Karma” – do qual ela postou uma prévia da semana passada.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ela já havia sugerido que sua transformação veio para ficar, referenciando Taylor Swift‘Look What You Made Me Do’ – declarando que o velho JoJo está na ‘terra dos sonhos’.