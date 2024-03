TANF Cash Help Texas, abril de 2024: Em que dias o TANF paga no Texas no próximo mês?

Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) fornece assistência monetária a famílias que enfrentam dificuldades econômicas. Se você faz parte de um dos 17.215 domicílios que recebem esse benefício em Texascontinue lendo para saber quando você receberá seu pagamento por abril.

TANF é uma ajuda que Saúde e serviços humanos do Texas fornece uma vez por ano para famílias de baixa renda que atravessam uma crise econômica. Há também uma opção de pagamento único fornecida aos familiares que cuidam de filhos aparentados.

O programa destina-se para famílias com crianças menores de 18 anos. As famílias podem ser pais e seus filhos ou parentes cuidar de filhos aparentados.

Acessar TANFbenefícios, os candidatos devem se comprometer treinamento para emprego e à procura de trabalho, seguir as regras de apoio à criança, não abandonar o emprego, não usar álcool ou drogas, frequentar aulas de competências parentais, vacinar os filhos e garantir que vão à escola.

Quanto custa o TANF mensal no Texas?

TANF dinheiro pode ser usado para comprar comida, roupas, móveis, telefones e utensílios domésticos. Também pode ser usado para pagar habitaçãoserviços públicos, lavanderia, serviços médicos não cobertos por Medicaide outras necessidades básicas.

O valor do auxílio depende do tamanho da família; em casos de só as crianças, os pagamentos variam de US$ 121 para famílias de uma pessoa a US$ 372 para famílias de cinco pessoas. No caso de domicílios com um dos pais ou cuidador, os pagamentos variam de US$ 147 para uma pessoa a US$ 471 para famílias com cinco membros. Se a família tiver dois pais ou cuidadoreso pagamento varia de US$ 234 para uma família de duas pessoas a US$ 503 para famílias de cinco pessoas.

O uma vez na vida o pagamento para membros da família é de US$ 1.000. Esta ajuda é fornecida apenas uma vez, independentemente de quantas informações relacionadas crianças estão sob os cuidados do parente ou se alguma outra criança se mudar para a casa lar no futuro.