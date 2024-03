Tatuador colabora com robô, impossível diferenciar

Os robôs estão assumindo mais trabalhos tradicionalmente executados por humanos… e é melhor que os artistas tomem cuidado também… porque as máquinas podem pintar tão bem quanto os tatuadores de carne e osso.

Dillon Forte – um tatuador baseado no Texas com algumas celebridades sérias – trabalhou em uma nova tatuagem ao lado da Blackdot… uma startup de tecnologia que criou a primeira máquina de tatuagem automatizada do mundo.



Você tem que observar esse robô trabalhando… o cliente amarra o braço a uma mesa enquanto uma máquina gigante trabalha no membro, usando mecanismos de trabalho rápido para tatuar.

Forte e Blackdot assumiram cada um sua parte justa do trabalho para o projeto… cortando a responsabilidade ao meio, 50-50, e fazendo um design inspirado na NASA e no livro de ficção científica “O Guia do Mochileiro das Galáxias”. “

Confira as fotos… uma série de símbolos repletos de referências espaciais, com muitas imagens aparecendo no Voyager Golden Record da NASA, enviado em 1977 para dar uma visão de vida possível em nosso mundo. É muito difícil distinguir a parte pintada por Forte e a parte de Blackdot.

Disseram-nos que Blackdot tatuou a parte central da tinta, enquanto Forte a contornou… adicionando seu toque pessoal na parte superior e inferior. A diferença é super pequena – definitivamente fazendo você pensar no futuro dos tatuadores.

Forte é um grande nome no mundo da tatuagem, aliás… ele pintou grandes celebridades como Usher, Kat Von Ddar Chris Hemsworth – embora nos arriscássemos e disséssemos que esta pode ter sido sua experiência de tatuagem mais estranha até agora.