Taylor Swift é parente da famosa poetisa Emily Dickinson

Taylor e Emily são primos de sexto grau, três vezes afastados… e ambos descendem do mesmo imigrante inglês do século 17 que se estabeleceu em Connecticut… disse a empresa de genealogia Ancestry Hoje .

O ancestral comum é o 9º bisavô de Taylor e o 6º bisavô de Emily … com o lado da família de Taylor vivendo em Connecticut por 6 gerações antes de se mudar para o noroeste da Pensilvânia e se casar com alguém da árvore genealógica Swift.

Taylor anunciou o álbum surpresa no aniversário de Emily, e alguns dias antes do lançamento do álbum ela disse que a ideia por trás da capa do álbum “Folklore” era uma “garota sonâmbula pela floresta em uma camisola em 1830″… o ano em que Emily nasceu .