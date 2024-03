Taylor Swift e Travis Kelce flagrados abraçados em uma praia paradisíaca: a calmaria depois da tempestade

Taylor Swift e Travis Kelce foram recentemente fotografados curtindo uma escapadela tropical, conforme revelado em fotos compartilhadas pela conta de fofocas de celebridades no Instagram DeuxMoi. O casal parecia relaxado e feliz enquanto caminhavam de mãos dadas ao longo de uma pitoresca doca, aproveitando o sol e o ambiente sereno de sua localização tropical não revelada.

Apesar das especulações dos fãs e dos relatos do TMZ sobre as viagens em jatos particulares de Swift, nenhum local específico foi fornecido com as fotos. Além disso, a própria Swift permaneceu calada sobre quaisquer planos de férias, deixando os fãs curiosos sobre o misterioso destino de fuga do casal.

TikTok

Escapadela privada de Taylor Swift e Travis Kelce antes do lançamento do álbum

Fontes próximas ao casal já sugeriram seus planos para férias privadas, longe de olhares indiscretos, antes do tão aguardado lançamento do novo álbum de Swift. Embora os detalhes exatos permaneçam envoltos em segredo, está claro que Swift e Kelce estão priorizando algum tempo de qualidade juntos em um paraíso isolado.

Após o último show de Swift em sua turnê Eras em Cingapura, ela retornou a Los Angeles bem a tempo para o Oscar. Swift e Kelce foram vistos na festa exclusiva de Madonna, onde testemunhas os descreveram como animados, gostando da companhia um do outro e irradiando felicidade.

Seus momentos íntimos juntos sugerem uma conexão profunda e uma alegria compartilhada em celebrar os momentos especiais da vida, seja no palco ou sob o sol tropical.