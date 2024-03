Taylor Swift e Travis Kelce Pack no PDA enquanto nadavam nas Bahamas

Taylor Swift dar Travis Kelce ficou quente e pesado nas Bahamas na semana passada – beijando na água enquanto eles estavam despidos e apenas com seus trajes de banho… e é uma visão familiar.

O casal entrou no oceano na quinta-feira enquanto aproveitava Harbour Island – e eles estavam prontos para curtir e se aconchegar nas férias … porque foi exatamente isso que eles fizeram, não apenas entre as ondas, mas também na praia.

Dê uma olhada nas fotos quentes – Taylor estava em cima de Travis enquanto ele a segurava enquanto eles davam um mergulho… com um braço em volta de seu corpo e a outra mão segurando uma bebida.

Assim que terminaram na água, TK e TS deitaram-se na areia e aproveitaram alguns raios – onde Travis pegou um punhado do butim de Tay Tay enquanto ela exibia seu traseiro. Devo dizer que os dois estão lindos… e certamente também não ficaram tímidos com o carinho.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

O outro boato digno de nota… Taylor fez exatamente a mesma coisa – ou seja, dar uns amassos nas águas das Bahamas – com seu ex, Joe Alwyn, alguns anos atrás. Então, um pouco de déjà vu, com certeza.