Taylor Swift e Travis Kelce pintam a cidade após show em Cingapura

Taylor Swift dar Travis Kelce estão oficialmente em sua era de férias – algo que os pombinhos aproveitaram com uma noite de comemoração em Cingapura com sua banda.

OH MEU DEUS!! Travis foi descoberto com Taylor no kart de golfe após o show | Travis Kelce em Singapura pic.twitter.com/Wr1ChQgjkL

O casal parecia estar tendo um encontro casual à noite perto de um shopping, onde alguns fãs os viram sendo escoltados pelo local em um carrinho de golfe. Um dos Swifties gritou: “Parabéns, Travis” … talvez se referindo à sua vitória no Super Bowl no mês passado – mas, mais provavelmente, dando apoio à estrela da NFL por namorar Taylor!

📹| Taylor e Travis foram vistos no restaurante Korma com os membros da banda e backing vocals ☺️ pic.twitter.com/LWzGik5baB

Os shows em Cingapura encerraram a etapa do Sudeste Asiático de sua turnê mundial “Eras”, e agora ela tem alguns meses livres para viajar e/ou relaxar com seu namorado… que também está em modo de férias fora de temporada.

Como informamos, Travis estava se divertindo muito no show de TayTay na noite anterior. Ele e seus amigos estavam dançando pra caramba em uma suíte luxo do estádio… e, mais tarde, ele a esperava com um abraço e um beijo assim que ela saiu correndo do palco.