Taylor Swift escreveu pelo menos duas canções de amor sobre Travis Kelce, relatório

Taylor Swift está colocando seu romance com Travis Kelce na música … supostamente escrevendo algumas faixas sobre o cara do Chiefs.

A estrela pop, famosa por escrever sobre seus ex-namorados, já escreveu pelo menos duas músicas sobre seu atual namorado, e as letras focam em como ela se apaixonou por ele… de acordo com um Nós semanalmente relatório.

O canal cita uma fonte que chama as novas músicas de pessoais e especiais, mas acrescenta que isso não significa que ela irá gravá-las e lançá-las.

Taylor tem um novo álbum que será lançado no próximo mês chamado “The Tortured Poets Society”, mas não espere suas odes a Trav nesse projeto – na verdade, o relatório diz que ela provavelmente não as compartilhará com ninguém.