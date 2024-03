Taylor Swift incentiva os fãs a sair e votar na Super Terça

Taylor Swift levou seus vastos seguidores no Instagram a cumprir sua responsabilidade cívica em Super Terça-Feira.

Informando seus fãs por meio de sua história no Instagram na terça-feira a superestrela pop de 34 anos destacou que 5 de março marcou a Primária Presidencial no Tennessee e 16 outros estados e territórios.

Taylor Swift luta contra uma tosse durante apresentação na Singapore Eras Tour

Ela enfatizou a importância de votar em representantes que realmente se alinhem com seus valores e instou aqueles que ainda não votaram a faça um plano para fazer isso.

Concluindo com uma referência ao seu estado natal, a artista vencedora do Grammy orientou seus seguidores a verificarem os locais e horários de votação em Vote.org, independentemente de estarem no Tennessee ou em outro lugar dos EUA.

“Eu queria lembrar vocês de votarem nas pessoas que mais representam VOCÊS para o poder. Se ainda não o fizeram, façam um plano para votar hoje”, Rápido postou.

Instagram @taylorswift

“Esteja você no Tennessee ou em qualquer outro lugar dos EUA, verifique seus locais e horários de votação em Vote.org.”

Por que o Partido Republicano não gosta de Taylor Swift?

Apesar de estar em Cingapura para sua Eras Tour Rápido não se alinhou com nenhum partido político específico nem apoiou um candidato específico.

Embora Rápido candidatos democratas anteriormente endossados, como Phil Bredesen em 2018 e Joe Biden em 2020para os respectivos cargos políticos, ela não revelou sua posição para as eleições presidenciais de 2024.

Presidente Joe Biden referiu-se com humor ao endosso anterior de Swift durante uma aparição recente em “Late Night With Seth Myers”, sugerindo que ele espera manter o apoio dela.

Surgiram preocupações dentro do Partido Republicano em relação a uma teoria da conspiração que sugere A influência potencial de Swift nas eleições gerais.