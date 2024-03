Taylor Swift já escreve canções de amor para Travis Kelce: elas são muito especiais

Taylor Swift está profundamente apaixonada, segundo relatos, já que seu romance com o Chefes de Kansas City‘ Travis Kelce continua a florescer e agora ela está até escrevendo músicas sobre seu último namorado.

A dupla começou a namorar publicamente em setembro de 2023, depois de inicialmente mantê-lo privado por alguns meses e a única notícia que saiu sobre eles são boas notícias, já que eles não mostram sinais de ressentimento por causa de seus respectivos ex-namorados, Joe Alwyn e Kayla Nicole.

Travis Kelce reage a um cara aleatório tentando tocar em Taylor Swift depois da festaTikTok

Na verdade, Rápido já está escrevendo músicas para seu atual namorado do Tight End, que é três vezes campeão do Super Bowl, embora os fãs talvez nunca consigam ouvi-las, apesar de terem dado a ela uma Eras Tour que quebrou o recorde.

“Taylor já escreveu músicas sobre Travis [Kelce]”, disse uma fonte à Us Weekly. “Ela escreveu pelo menos duas músicas.

“Eles têm a ver com sua história de amor e com se apaixonar por ele. Ela provavelmente não os compartilhará com ninguém. Eles são muito especiais.

“As músicas são como poesia para ela. Assim como o diário da maioria das pessoas, Taylor escreve letras. O relacionamento dela com Travis a inspirou.”

A dupla não é mais tímida

Depois de inicialmente aparecer apenas em Chefes jogos e escapando silenciosamente para ver Kelcea dupla agora está completamente aberta sobre a forma como expressam seu amor.

Eles até ofereceram uma demonstração pública de afeto no Super Bowl LVIII ao se beijarem em campo após a vitória sobre o São Francisco 49ersmostrando o quão confortável ela está com o mundo vendo-a apaixonada, embora eles também mantenham isso em sigilo.

“Obrigado por ter vindo, querido.” Kelce disse em imagens compartilhadas por Inside the NFL. “Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo apoio.

“Obrigado por ter vindo. Obrigado por atravessar o mundo. Você é o melhor, querido.”

Kelce está de volta aos Estados Unidos para continuar as comemorações do Super Bowl depois de voar para Sydney, na Austrália, para estar com sua namorada enquanto ela faz uma turnê por Down Under antes de ir para Cingapura.