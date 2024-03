Técnico de Francis Ngannou garante nocaute sobre Anthony Joshua: ‘Um raio vai cair duas vezes’

O poder bizarro de Francis Ngannou assustou Tyson Fury, e seu treinador está confiante de que ele pode derrubar Anthony Joshua para a contagem.

O técnico Dewey Cooper prevê uma vitória por nocaute nesta sexta-feira para Ngannou, que enfrenta o astro peso-pesado do boxe Anthony Joshua em Riad, na Arábia Saudita. Esta será apenas a segunda luta de boxe do ex-campeão do UFC e atual lutador do PFL, mas Cooper viu o suficiente na quase derrota de Fury por Ngannou em outubro passado para decidir.

Ngannou perdeu na decisão dividida para Fury, mas marcou o único knockdown da luta no terceiro round, um momento que deixou o mundo dos esportes de combate em frenesi. Se ele tiver o mesmo tipo de sucesso com seus golpes poderosos contra Joshua, Cooper espera que a luta termine à distância.

“Tyson Fury pode cair, mas ele se levanta”, disse Cooper em A hora do MMA, ao comparar a durabilidade de Fury e Joshua. “Ele já caiu em inúmeras lutas, até várias vezes, mas ele se levanta e continua lutando. Não podemos dizer o mesmo de Josué. Então isso é apenas matemática básica. Em termos aritméticos, você tem que dizer que Tyson Fury é definitivamente mais durável, se não tiver o queixo melhor.”

“No peso pesado, principalmente com um cara como o Francis socando, o queixo de todo mundo fica [vulnerable] e pode ser quebrado”, continuou Cooper. “Então não vou dizer [Joshua is] chinny, é que se ele levar uma pancada certeira no peso pesado, muitos caras vão cair. Não acho que ele seja necessariamente chinchila, mas será que ele tem os recursos, a força intestinal para se levantar? Ele fez isso contra [Wladimir] Klitschko, mas esse é um Klitschko de 40 anos. Será que ele conseguirá fazer isso contra um desses tigres que estão famintos, que vem bater forte em você e realmente causar algum dano? Veremos. Muitas perguntas serão respondidas em quatro dias. A mídia disse que Francisco era uma farsa e não o levou a sério. As pessoas disseram que o queixo de Joshua, etc. Veremos em quatro dias.

“Mas posso dizer uma coisa: Francisco está pronto para partir. Ele está pronto para chocar o mundo novamente. O raio cairá duas vezes.”

Dada a vasta vantagem de Joshua em experiência no boxe, um nocaute de Ngannou surpreenderia muitos. Mas depois de levar Fury ao limite, provavelmente seria menos surpreendente do que se o resultado tivesse sido sugerido há seis meses. Há também o fato de Ngannou ter conquistado a reputação de um dos finalizadores mais temidos de sua passagem pelo UFC, vencendo 10 de suas 12 lutas dentro do octógono por meio de golpes.

Cooper também foi solicitado a comparar o quão difícil é se preparar para Joshua em comparação com Fury, e embora ele tenha admitido que Fury proporcionou muitas dores de cabeça, Cooper e sua equipe também têm muito respeito pelo poder de soco de Joshua.

“Tyson Fury, 100 por cento, só porque ele é mais complicado”, disse Cooper. “Tyson Fury é muito mais dinâmico. Ele é multidimensional. Ele tem muitos estilos de luta, então ele é definitivamente mais complicado. Mas não confunda ser complicado com ser eficaz e perigoso. Anthony Joshua, com certeza, é o adversário mais perigoso, Tyson Fury é o adversário mais complicado.

“Portanto, entendemos o perigo desta luta e Francisco está pronto para isso”.

“Bom e antigo poder”, acrescentou Cooper, apontando o que torna Joshua um grande desafio. “Eu sabia que Tyson Fury não poderia machucar Francis com um soco. Tyson Fury é um cara que gosta de multidão, ele cansa você com ritmo, números e um pouco de boxe sujo. Ele primeiro te esgota psicologicamente e depois simplesmente te desgasta e te destrói.

“Anthony Joshua também tem poder de nocaute com um soco, então o elemento de perigo é mais intensificado contra Anthony Joshua, e entendemos isso. Francisco será perspicaz, inteligente e, o mais importante, será dominante.”

Por mais respeito que Cooper tenha por Joshua, se o vencedor da luta de sexta for quem bate mais forte, ele sabe em quem está apostando. Ele fez questão de reforçar sua previsão ousada, caso houvesse alguma dúvida.

“Os punhos furiosos, ferozes e agressivos de Francisco acabam com Josué em mais quatro dias.”