Tesla Cybertruck bateu no hotel de Beverly Hills por manobrista, Elon pesa

Um Tesla Cybertruck acabou com a roda dianteira arrancada depois que um manobrista do Beverly Hills Hotel supostamente o bateu… e Elon Musk ele mesmo tem algo a dizer.

Confira esta filmagem selvagem que foi tirada na noite de domingo – o novo monster truck futurista está alojado no meio-fio de cimento logo abaixo da icônica placa verde do hotel, e os danos parecem bastante intensos.

Nenhum vídeo que mostre o antes de tudo isso… mas o que se diz na rua é que um manobrista do hotel de alguma forma perdeu o controle do veículo ao trazê-lo para o proprietário – e fez isso.

@elonmusk o manobrista do hotel Beverly Hills acabou de bater no novo caminhão cibernético dos meus amigos lá fora, puxando-o! Você pode ajudar a conseguir outro?? pic.twitter.com/aEHIk2iudq

Pelo que parece, parece que o caminhão já passou do ponto de ser resgatado porque um amigo do proprietário do veículo perguntou ao proprietário do Tesla Elon Musk é X para uma substituição. O bilionário ainda não respondeu… mas reconheceu outro post X fazendo referência ao crash, dando uma pequena visão especulativa sobre o motivo do crash.